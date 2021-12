Utrechtse fracties van D66 en CDA vragen opheldering over leegstaande parkeergarage Berlijnplein

De Utrechtse fracties van D66 en CDA hebben de wethouder om uitleg gevraagd over de leegstaande parkeergarage bij het Berlijnplein. Ze vragen zich onder meer af waarom de lichten 24 uur per dag branden, terwijl de garage niet in gebruik is.

De fracties zeggen naar aanleiding van een artikel in DUIC teleurgesteld te zijn over de stand van zaken en willen daarom dat de wethouder een aantal zaken uitlegt. “Hoe is het college van plan hier nog een succes van te maken”, willen ze weten. Verder vragen D66 en CDA zich af wie er aansprakelijk is voor de gemaakte fouten en de bijbehorende extra kosten die erbij komen.

De partijen hopen verder dat het college kans ziet om in de garage een aantal autoparkeerplekken te vervangen door een fietsenstalling. De garage ligt namelijk vlakbij busstation Leidsche Rijn. Bij dat busstation is geen fietsenstalling, waardoor mensen hun fiets op een grasveldje moeten parkeren.

Tot slot vragen ze zich af welke middelen het college heeft om een oplossing te forceren en in hoeverre de gemeente betrokken is bij het herstel en de veiligheidskeuring van de garage.