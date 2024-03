Utrechtse fractievoorzitter DENK voelt zich ‘sociaal te onveilig’ om naar raadsvergadering te komen

Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK in Utrecht, voelt zich sociaal te onveilig om deel te nemen aan de raadsvergadering van donderdag, zo deelde burgemeester Dijksma aan het begin van de bijeenkomst mee. Het onveilige klimaat dat Sungur heeft doen besluiten weg te blijven, is de laatste ontwikkeling in een al langer lopend conflict tussen Sungur en een aantal raadsleden.

Het conflict, waarbij Sungur door collega’s werd beschuldigd van het uiten van dreigementen richting D66-raadslid Achraf Aït Daoua, laat nog altijd sporen na. Dit ondanks dat een onderzoek naar de kwestie Sungur vrijpleitte en collega-raadsleden excuses maakten aan het adres van Sungur.

Gert Dijkstra, fractievoorzitter van EenUtrecht gaf tijdens de raadsvergadering aan geschrokken te zijn van de mededeling van Dijksma. Hij betreurt de situatie en riep zijn collega-raadsleden op er alles aan te doen om het mogelijk te maken dat Sungur bij de volgende vergadering weer aanwezig kan zijn.

Sungur laat DUIC weten nu niet op de kwestie in te willen gaan en niet vanuit emotie te willen reageren. Hij komt er op een later moment uitgebreid op terug, laat hij weten. Uit een eerdere verklaring van Sungur bleek al de impact van de kwestie op hem. “Mijn eer en goede naam – mijn integriteit – werden voor een landelijk publiek in twijfel getrokken. Daarnaast heb ik door fysieke en mentale klachten mijn werk als raadslid niet of onvoldoende kunnen vervullen”, aldus Sungur.

Vrijgepleit van beschuldiging

Het conflict begon vorig jaar. Sungur had samen met enkele andere raadsleden een motie ingediend waarin de gemeente werd opgeroepen bij het Rijk te lobbyen voor een verbod op koranverbrandingen.

Sungur, die een islamitische achtergrond heeft, zou vervolgens tegen D66-raadslid Achraf Aït Daoua hebben gezegd dat hij online zou worden ‘exposed’ als hij tegen de motie zou stemmen. Kort daarna zou Sungur een video met de stemuitslag online hebben geplaatst waarop te zien is hoe alle raadsleden hadden gestemd. Vervolgens zou een aantal raadsleden met een (mogelijk) islamitische achtergrond haatreacties en intimiderende berichten hebben ontvangen.

Het voorval was voor 40 van de 45 raadsleden aanleiding een brief te schrijven aan de burgemeester. Een brief die overigens uitlekte naar de media. Burgemeester Dijksma besloot een onderzoek in te stellen.

De bevindingen van het onderzoek werden twee weken geleden bekend. Belangrijkste conclusie: Sungur werd vrijgepleit van de beschuldiging dat hij een dreigement had geuit tegen het D66-raadslid. Het was voor de briefschrijvers aanleiding hun excuses aan te bieden aan Sungur. Desondanks blijkt nu dat de lucht tussen Sungur en een aantal van zijn collega’s nog allerminst is geklaard.