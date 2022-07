Utrechtse partijen stellen vragen over besluit sociale huurwoningen tijdelijk alleen aan statushouders toe te wijzen

Het besluit om bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Utrecht tijdelijk toe te wijzen aan statushouders, roept vragen op bij verschillende gemeenteraadspartijen. De Utrechtse fracties van D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD vragen het college dan ook om meer duidelijkheid over het besluit.

Het was groot nieuws woensdag en zorgde ook voor de nodige discussie. Het college van B&W maakte bekend dat zo’n 90 procent van de sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en midden september vrijkomen in Utrecht, naar statushouders gaan. Statushouders blijven nu te lang in de azc’s en er komen veel asielzoekers binnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weken gebeurde het meerdere keren dat mensen daar de nacht buiten moesten doorbrengen.

Daarnaast moet de gemeente voor het eind van dit jaar de 490 statushouders huisvesten die tot haar zogenoemde taakstelling behoren. De gemeente hoopt met het besluit – om statushouders zes weken lang voorrang te geven voor een sociale huurwoning – de asielketen te ontlasten en de achterstand wat betreft huisvesting van statushouders in te lopen. Gedurende die zes weken komen er dus nauwelijks woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden en dat leidt bij veel mensen tot vragen.

Zo ook bij een aantal raadsfracties, die het college nu vragen stellen over de inhoudelijke keuze, de procedure en de onderbouwing van het collegebesluit. “Grote problemen vragen soms om onconventionele oplossingen. Echter, de fracties van van D66, CU, PvdA, PvdD en VVD vragen zich tegelijk af of dit besluit een structurele oplossing is, die op de juiste manier gaat uitwerken.”

Verwachtingen

De fracties willen bijvoorbeeld weten of het college verwacht dat de 215 statushouders die de gemeente nu achterloopt op de taakstelling ook allemaal in zes weken kunnen worden gehuisvest. Verder vragen ze zich af wat er gebeurt als er vooral gezinnen onder de statushouders zijn, maar er vooral studio’s en kleine appartementen vrijkomen of andersom.

“Wat is de ‘normale situatie’ die na deze maatregel zal ontstaan? Aangezien vraag aanbod permanent overstijgt, zal weer een wachtlijst optreden, ook voor mensen met een urgentieverklaring, waaronder statushouders”, stellen de fracties verder. “Hoe zorgt het college voor een structurele oplossing om te voldoen aan de taakstelling?”

Andere woningzoekenden

Vrijgekomen corporatiewoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere of kwetsbare groepen, waaronder statushouders. Reguliere woningzoekenden moeten in Utrecht bijna elf jaar wachten op een woning.

De fracties hebben dan ook vragen over anderen in Utrecht die op de wachtlijst voor een woning staan. “Wat is het effect op de wachtlijst voor mensen met een urgentieverklaring van het besluit dat nu genomen is?”, willen ze weten. En: “Wat vindt het college ervan dat reguliere woningzoekenden nu (nog) meer wachttijd opbouwen?” Reguliere woningzoekenden moeten in Utrecht momenteel bijna elf jaar wachten op een woning.

Zomerreces

De vijf partijen die de vragen indienden, wijzen erop dat het zomerreces van de gemeenteraad al begonnen is. “Het college heeft dit besluit […] gepresenteerd in de eerste week van het zomerreces van de gemeenteraad. Niet alleen is de bezetting bij de raadsfracties in het reces minimaal, ook ontbreekt het de raad aan reguliere instrumenten (zoals mondelinge vragen, reguliere debatagenderingen of schriftelijke vragen die binnen termijn beantwoord worden). Daarmee zou eigenlijk alleen een spoeddebat tot de mogelijkheden behoren om hierop bij te sturen”, schrijven ze.

De partijen roepen het college dringend op om de vragen toch uiterlijk in de week van 25 juli te beantwoorden ‘gezien het urgente karakter van dit plan’. De volledige lijst met vragen is hier te vinden.