Utrechtse partijen vragen regering om krachtige maatregelen tegen wooncrisis

Verschillende Utrechtse raadspartijen komen donderdagavond met een duidelijke boodschap aan de onderhandelaars aan de formatietafel in Den Haag: “Utrecht heeft snel stevige landelijke maatregelen nodig in de strijd voor meer betaalbare woningen”, stellen GroenLinks, de PvdA, D66, Partij voor de Dieren, DENK en Student & Starter.

De partijen dienen hierover vanavond een motie in om zo naar eigen zeggen ‘een stem te geven aan de 15.000 mensen die afgelopen zondag demonstreerden tijdens het woonprotest in Amsterdam. “Iedereen heeft recht op een betaalbaar huis, maar in Utrecht is dat bijna niet meer te vinden”, zegt GroenLinks-raadslid Floor de Koning “Dat is onacceptabel. Wij doen in Utrecht wat we kunnen om meer betaalbare woningen te realiseren, maar we kunnen de wooncrisis niet oplossen zonder fundamentele landelijke maatregelen.”

De huizenmarkt in Utrecht zit op slot, waardoor het vinden van een betaalbare woning in de stad bijna onmogelijk is. “De wachttijden voor sociale huur zijn meer dan 10 jaar, huurwoningen in de vrije sector zijn voor mensen met een middeninkomen vrijwel onbetaalbaar en de koopprijzen stijgen ieder jaar fors”, stellen de partijen.

Verhuurdersheffing, belastingstelsel en beleggers

Om het tij te keren willen de partijen dat de regering onder meer de verhuurdersheffing afschaft en het belastingstelsel herziet, waardoor bijvoorbeeld huisjesmelkers strenger worden belast. De partijen willen ook dat er meer mogelijkheden komen om als gemeente het opkopen van woningen door (buitenlandse) beleggers aan banden te leggen.

De Koning: “Het landelijke beleid werkt heel goed voor woningbezitters, beleggers en speculanten, terwijl mensen met een sociale huurwoning en starters zonder rijke ouders aan de kant blijven staan. De regering staat erbij en kijkt ernaar. Dat vind ik onverteerbaar. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning.”

Regeerakkoord

Met de motie vragen de zes partijen het Utrechtse college om deze boodschap over te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de onderhandelaars over het regeerakkoord. In de documenten die VVD en D66 tot nu toe opstelden, worden regels over betaalbare huurprijzen en de hervorming van belastingen niet genoemd.

Dat is tegen het zere been van de Utrechtse partijen. “Ik hoop dat het enorme protest van afgelopen weekend ervoor heeft gezorgd dat dit onderwerp nu bovenaan de agenda staat”, aldus de Koning. “Een brede groep Utrechtse politieke partijen heeft vandaag in ieder geval laten zien dat we pal achter de demonstranten staan. Nu is Den Haag aan zet.”