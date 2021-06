Utrechtse politiek doet oproep voor vaccinatiebus en mobiele prikteams

De Utrechtse partijen D66, PvdA, VVD, Student & Starter en GroenLinks pleiten voor een vaccinatiebus en mobiele prikteams in de stad. De bereidheid tot vaccineren blijft vooral in kwetsbare wijken achter en de politieke partijen zijn bang dat dat leidt tot een vaccinatiekloof.

Huisartsen trokken eerder al aan de bel vanwege hun zorg over een vaccinatiekloof en nu volgt dus ook de Utrechtse politiek. “We kunnen het belang van vaccineren en het redden van levens niet vaak genoeg benadrukken”, stellen de partijen.

Ze willen dan ook dat in Utrecht ‘actiever’ gevaccineerd gaat worden. “Denk hierbij aan het inzetten van een vaccinatiebus of mobiele prikteams die op plekken komen waar de vaccinatiegraad laag is. Of het vaccineren op plekken waar (relatief) veel mensen komen die we mogelijk nog slecht bereiken.” De partijen denken daarbij aan onder meer moskeeën, kerken, de markt, winkelcentra, buurthuizen en sportverenigingen.

Ook minder gebruikelijke campagnes hoeven volgens de partijen niet geschuwd te worden. “Denk ook aan het organiseren van campagnes zoals in Tel Aviv waar gratis pizza werd uitgedeeld bij een coronavaccin.”

Antwoorden

De politieke partijen vragen het college nu om na te denken over actiever prikken en dan te beginnen op plekken waar de vaccinatiebereidheid relatief laag is, zoals Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep. De verantwoordelijk wethouder beantwoordt de vragen van de vijf partijen donderdagmiddag in het wekelijkse vragenuur.