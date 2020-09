Utrechtse politiek wil in debat over corona: 1 oktober komt raad samen

De Utrechtse politiek wil in debat over de aanpak van het coronavirus in Utrecht. Het stijgende aantal besmettingen is reden tot zorg, aldus de gemeenteraad. Op 1 oktober komt het onderwerp op de agenda en gaan de partijen in debat over de ontwikkelingen rondom het virus.

Het debat komt er na oproep van bijna de voltallige gemeenteraad. Dinsdagavond was er een bijeenkomst in het stadhuis waarbij partijen geïnformeerd werden over de situatie. Het oplopende aantal besmettingen is volgens de politiek reden tot zorg.

Volgens fractievoorzitter van de PvdA, Rick van der Zweth, is het belangrijk dat de raad samenkomt: “De ontwikkelingen gaan niet de goede kant op, we zien de besmettingen sterk toenemen. Je ziet nu al dat meer kwetsbare mensen daardoor steeds minder naar buiten durven. We moeten juist nu solidair zijn en omkijken naar elkaar. De gemeente kan en moet daar een stevige rol in pakken.”

Tweede golf

De fracties willen onder meer in debat over de regionale maatregelen, crisiscommunicatie, de inrichting van de openbare ruimte, testcapaciteit en de rol van de gemeenteraad. Voor de zomer had het college toegezegd met een plan te komen hoe zij voorbereid is op een mogelijk tweede golf. Nu die golf volgens het kabinet mogelijk begonnen is willen de partijen het plan van de gemeente hebben.

Nicolette Rigter, directeur Publieke Zorg van de GGD Regio Utrecht, liet dinsdagavond al weten zich grote zorgen maken over het toenemende aantal coronapatiënten. Ze waarschuwt dat het aantal besmettingen niet de goede kant op gaat en dat de zorg in Utrecht zich voorbereidt op ‘zwaar weer’. De burgemeester liet ook weten in gesprek te gaan met verschillende doelgroepen in de stad en zei dat er weer strenger gehandhaafd gaat worden.