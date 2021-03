Utrechtse PVV-fractie wil opheldering over volle stembussen: ‘Stembiljetten in onverzegelde dozen gestopt’

De Utrechtse PVV-fractie heeft het college van B&W om uitleg gevraagd over volle stembussen in de stad, tijdens de Tweede Kamerverkiezing vorige week. Volgens de partij zijn op verschillende stembureaulocaties stembiljetten tijdelijk in onverzegelde dozen gestopt, omdat de stembussen vol waren.

De gemeente zou toestemming hebben gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar volgens de PVV staat in de Kieswet dat stembussen verzegeld en gesloten moeten blijven tijdens de stemming.

De PVV wil daarom van het college weten op hoeveel stembureaus onverzegelde dozen gebruikt zijn en in welke stembureaus, hoe lang stembiljetten in onverzegelde dozen hebben gezeten en waarom hiervan in de processen-verbaal van de stembureaus geen melding is gemaakt.

De fractie vraagt ook hoe het kan dat er te volle stembussen waren terwijl de opkomst lager was (dan tijdens de vorige verkiezingen, red.) en er per brief werd gestemd.

Toestemming

Verder zijn er vragen over of de burgemeester een besluit heeft genomen toen het probleem zich aandiende en wie bij het ministerie toestemming heeft gegeven om de stembiljetten in onverzegelde dozen te stoppen.

“Waarom is niet de beslissing genomen, die de voorzitter van ieder stembureau feitelijk had moeten nemen conform de Kieswet, de stemming in de desbetreffende stembureaus te schorsen?” vraagt de PVV zich af.

‘Onbetrouwbaar gevoel’

De PVV wijst er tenslotte op dat ‘het stoppen van stembiljetten in onverzegelde dozen bij kiezers een onprettig en onbetrouwbaar gevoel kan opleveren’. De burgemeester wordt dan ook gevraagd hoe ze gaat voorkomen dat dit soort onregelmatigheden bij de volgende verkiezingen niet meer gaan voorkomen.

Het college heeft een aantal weken de tijd om te reageren op de schriftelijke vragen.