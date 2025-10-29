Tweede Kamerverkiezingen in Utrecht; opkomst bijna 50 procent

De Utrechtse stembureaus zijn al de hele dag open. Om 15:00 uur ‘s middags is de opkomst in de gemeente Utrecht 44,6 procent. Sinds de stembureaus open zijn, gaat ieder uur ongeveer 6 procent van de stemgerechtigde Utrechters naar de stembus. Na de lunch is het afgenomen; tussen 14.00 uur en 15.00 uur kwam er maar 1 procent bij.
Op de website van de gemeente Utrecht is per uur te zien wat de opkomst is. Om 07.00 uur was dit 2,7 procent, wat gelijkstaat aan 7.139 Utrechters. Een uur later, om 08.00 uur, was het percentage gestegen naar 9,3 procent en weer een uur later stond het op 14,8 procent.
Burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdagochtend iets voor 09.00 uur haar stem uitgebracht. Rond hetzelfde tijdstip hadden ook zo’n 30.000 andere Utrechters al een van de ruim tweehonderd stembureaus bezocht.
Bij de vorige verkiezingen was de opkomst in onze gemeente 79,8 procent, net iets boven het landelijk gemiddelde. De afgelopen vijftig jaar schommelt het tussen de 86 procent en 76 procent. Alleen in 1998 was de opkomst opvallend laag; slechts 7 op de 10 ging toen naar de stembus.
Utrecht telt 227 stembureaus, waarvan sommigen op dezelfde locatie te vinden zijn. Onder meer op scholen, buurtcentra, ziekenhuizen, gymzalen, maar ook plekken als TivoliVredenburg, Pathé Utrecht, Castellum Hoge Woerd en verschillende theaters openen woensdag de deuren voor stemmers.
Om 21.00 uur sluiten alle stembureaus in Nederland en later die avond maakt de NOS de eerste uitslagen bekend.
Niet stemmen is ook ‘n optie.
Stemmen met papier en potlood heeft geen zin te fraude gevoelig.
Mensen die ‘ vrijwillig ‘ de stemmen gaan tellen worden niet eens gescreend.
@Willem. Maar niet zo’n verstandige aangezien u wel een mening lijkt te hebben over waar het heen moet met ons land. Die mening is meer waard in een stemhokje dan op DUIC.
@ Pee
Er worden ongetwijfeld hier en daar fouten gemaakt bij de tellingen.
Maar er zijn geen aanwijzingen dat er structureel en opzettelijk gefraudeerd wordt bij het tellen van stemmen.
Beweren dat stemmen met het rode potlood geen zin heeft is veel te drastisch. Thuis blijven en niet stemmen kun je doen. Maar dan weet je 100% zeker dat je geen enkele invloed hebt op het democratisch proces wat de verkiezingen zijn. Er is geen enkele politicus te vinden in het brede spectrum van uiterst links tot uiterst rechts die jouw standpunt over de zinloosheid van het stemmen met het rode potlood zal overnemen door te zeggen: ga niet stemmen, stem dus ook niet op mij.
@Pee U mag gewoon aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen op het stembureau en achteraf kunt u op de site van de gemeente het proces verbaal van het stembureau inzien.
@Pee digitaal stemmen is veel fraudegevoelig. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij 1 of enkele partijen i.p.v de duizenden vrijwilligers. Met papier heb je fysiek bewijs en kan je hertellen. Digitaal zijn nulletjes en eentjes, Joost mag weten wat daarmee gebeurd.
@Pee, en je moet er maar op vertrouwen dat de stekkertjes goed gekoppeld zijn, dat je stemt op een partij, maar door “verkeerde” stekker bij een andere terechtkomt.