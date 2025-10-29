Tweede Kamerverkiezingen in Utrecht; opkomst bijna 50 procent

De Utrechtse stembureaus zijn al de hele dag open. Om 15:00 uur ‘s middags is de opkomst in de gemeente Utrecht 44,6 procent. Sinds de stembureaus open zijn, gaat ieder uur ongeveer 6 procent van de stemgerechtigde Utrechters naar de stembus. Na de lunch is het afgenomen; tussen 14.00 uur en 15.00 uur kwam er maar 1 procent bij.

Op de website van de gemeente Utrecht is per uur te zien wat de opkomst is. Om 07.00 uur was dit 2,7 procent, wat gelijkstaat aan 7.139 Utrechters. Een uur later, om 08.00 uur, was het percentage gestegen naar 9,3 procent en weer een uur later stond het op 14,8 procent.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdagochtend iets voor 09.00 uur haar stem uitgebracht. Rond hetzelfde tijdstip hadden ook zo’n 30.000 andere Utrechters al een van de ruim tweehonderd stembureaus bezocht.

Bij de vorige verkiezingen was de opkomst in onze gemeente 79,8 procent, net iets boven het landelijk gemiddelde. De afgelopen vijftig jaar schommelt het tussen de 86 procent en 76 procent. Alleen in 1998 was de opkomst opvallend laag; slechts 7 op de 10 ging toen naar de stembus.

Utrecht telt 227 stembureaus, waarvan sommigen op dezelfde locatie te vinden zijn. Onder meer op scholen, buurtcentra, ziekenhuizen, gymzalen, maar ook plekken als TivoliVredenburg, Pathé Utrecht, Castellum Hoge Woerd en verschillende theaters openen woensdag de deuren voor stemmers.

Om 21.00 uur sluiten alle stembureaus in Nederland en later die avond maakt de NOS de eerste uitslagen bekend.