Utrechtse VVD maakt zich zorgen over veiligheid in Lunetten en wil uitleg van burgemeester

De Utrechtse fractie van de VVD zegt zich steeds meer zorgen te maken over de veiligheid in Lunetten. De VVD en ook het CDA vroegen al eerder aandacht voor de veiligheid, maar afgelopen maanden waren er opnieuw verschillende ernstige incidenten in Lunetten. De VVD vraagt de burgemeester dan ook om uitleg.

Lunetten kampt de afgelopen maanden met meerdere incidenten, waaronder inbraken, berovingen en een dodelijk misdrijf. De VVD wil van de burgemeester weten hoe ze aankijkt tegen de opeenstapeling van incidenten in Lunetten en of zij zich daar ook zorgen over maakt.

De fractie van de VVD heeft naar eigen zeggen van meerdere bewoners gehoord dat ze zich steeds onveiliger voelen in de buurt. Dat zou onder meer komen door het grote aantal woninginbraken, maar ook door intimidatie en pesterijen. De VVD vraagt de burgemeester dan ook hoeveel meldingen de gemeente, de politie en woningcorporaties afgelopen jaren hebben gekregen over overlast of onveilige situaties in Lunetten.

Ook wil de partij weten of de burgemeester goed in beeld heeft welke problematiek ten grondslag ligt aan de onveiligheid in de buurt en of er mogelijkheden zijn voor extra toezicht in Lunetten. De VVD denkt dan aan bijvoorbeeld het inzetten van extra handhaving, extra camera’s of de inzet van jongerenwerk.