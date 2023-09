Verbod op kampvuren en vuurkorven in Utrecht? College van B&W nu geen voorstander

Moet het verboden worden om buitenshuis een vuurtje te maken? Als het aan de Utrechtse fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren ligt wel. Kampvuren en vuurkorven die gestookt worden met hout zouden namelijk schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid. Het college van B&W laat in een reactie weten op dit moment geen voorstanders te zijn van het verbod.

De twee politieke partijen hebben een voorstel gedaan waarmee de regels in Utrecht veranderd moeten worden. Op dit moment mogen mensen in hun achtertuin of op hun eigen terrein een ‘sfeervuur’ maken, door bijvoorbeeld hout te stoken in een kampvuur of vuurkorf.

GroenLinks en Partij voor de Dieren zien dit graag veranderen. Het stoken van hout heeft namelijk negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en de rook is ongezond. Ook kan het voor hinder zorgen bij omwonenden. De partijen menen daarbij dat er alternatieven beschikbaar zijn, zoals het maken van een vuurtje met bio-ethanol. Daar zijn speciale sfeerhaarden voor te koop.

‘Te veel onzekerheid’

Recent heeft het college van B&W laten weten wat hun standpunt is. Zij zijn geen voorstander van het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren. “Er is op dit moment nog te veel onzekerheid over de (kosten)effectiviteit en handhaafbaarheid, evenals over draagvlak voor dit voorstel.”

Ook speelt mee dat de gemeente Utrecht op dit moment juist aan het onderzoeken is welke maatregelen het meest effectief zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ook het stoken van hout wordt meegenomen in dit onderzoek. Het college van B&W wacht liever dit onderzoek af om alle mogelijke maatregelen af te wegen en dan pas te besluiten welke het meest opleveren.

Het is dus maar te bezien of het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren een meerderheid gaat behalen in de gemeenteraad wanneer er over gestemd gaat worden.