Verkiezingsagenda: dit vindt er deze week plaats in Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen komen langzaamaan om de hoek kijken en dat betekent dat er weer genoeg op de verkiezingsagenda staat. Van voorlichtingen tot debatten: een selectie van de activiteiten aankomende week met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht vind je hier!

28 februari

Wat: Debat Ondernemend Utrecht

Hoe laat: 19.00 uur (zaal open 18.30 uur)

Waar: Het Huis Utrecht

Dit houdt het in: Ondernemersvereniging #ASW030 organiseert het allereerste ‘Debat Ondernemend Utrecht’. Tijdens het debat zullen diverse onderwerpen die voor Utrechtse ondernemers van belang zijn aan bod komen. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om deelnemende partijen vragen te stellen.

Wat: Help! Verkiezingen! Hoe zit het ook alweer?

Hoe laat: 19.30 tot 21.00 uur

Waar: Bibliotheek De Meern

Dit houdt het in: Ben je niet thuis op het gebied van de gemeenteraadsverkiezingen en zit je bomvol vragen? Dan kan deze voorlichting je wellicht uit de brand helpen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst beantwoordt griffie van de raad Mieke Tiwon in anderhalf uur vragen.

1 maart

Wat: Verkiezingsdebat Zuilen

Hoe laat: 20.00 uur

Waar: De Parel van Zuilen

Dit houdt het in: De parel van Zuilen organiseert een verkiezingsdebat voor inwoners van Zuilen over verschillende onderwerpen als betaalbaar wonen en armoede. Tijdens het debat zijn er verschillende politieke partijen aanwezig om met elkaar in debat te gaan en te reageren op vragen uit het publiek.

2 maart

Wat: Verkiezingsdebat Overvecht

Hoe laat: 20.00 uur

Waar: Online (aanmelden kan via de mail [email protected])

Dit houdt het in: Wijkplatform Overvecht organiseert een verkiezingsdebat waarin Overvecht centraal staat. Wat willen politieke partijen betekenen voor Overvecht?

