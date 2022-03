Verkiezingsagenda: dit vindt er deze week plaats in Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij en dat betekent dat ook deze week weer genoeg op de verkiezingsagenda staat. Van bijeenkomsten tot debatten: een selectie van de activiteiten aankomende week met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht vind je hier!

Maandag 7 maart

Wat: Vraag het de raad

Hoe laat: 19:30 tot 21:00 uur

Waar: Bibliotheek Neude, grote hal

Dit gaat er gebeuren: De raadsleden Bert van Steeg (CDA), Hester Assen (PvdA), Has Bakker (D66) en Anne Sasbrink (PvdD) zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden. De sprekers vertellen over welke thema’s ze belangrijk vinden, hoe ze problemen op de woningmarkt willen gaan aanpakken of hun plannen om de armoede te bestrijden, over groenbeheer en klimaat. De presentator van de avond is Mieke Tiwon, medewerker van de griffie van de gemeenteraad.

Dinsdag 8 maart

Wat: Bijeenkomst voor laaggeletterde Utrechtse vrouwen

Hoe laat: 12:00 tot 15:30

Waar: Bibliotheek Neude, Theater

Dit gaat er gebeuren: Op internationale vrouwendag organiseert stichting Lezen en Schrijven samen met ProDemos, Gemeente Utrecht en Bibliotheek Utrecht een bijeenkomst voor laaggeletterde Utrechtse vrouwen. Het doel van de dag is om deelnemers te informeren en te stimuleren in maart te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle Utrechtse politieke partijen worden benaderd om met hun vrouwelijke kandidaten aanwezig te zijn om hun standpunten toe te lichten.

Wat: Lagerhuisdebat; Hoe dichten we de Utrechtse kloof?

Hoe laat: 17:00 tot 20:00 uur

Waar: Krachtstation Kanaleneiland

Dit gaat er gebeuren: De debatleiders leveren voor elke markt zeven dillema’s en de Utrechtse politieke partijen gaan in gesprek over welke werkzame oplossingen zij hierbij hebben.

Wat: Utrechts verkiezingsdebat over noodzaak voor goed transport in de stad

Hoe laat: 19:30 tot 21:30 uur

Waar: Online

Dit gaat er gebeuren: Een politiek debat met raadsleden van VVD, Groenlinks, D66 en PVDA over bereikbaarheid, bedrijvigheid en duurzaamheid.

Woensdag 9 maart

Wat: Een Utrechts Voedseldebat

Hoe laat: 19:30 tot 21:30 uur

Waar: Online en Stadhuis

Dit gaat er gebeuren: Tijdens het debat wordt het publiek geïnformeerd over de standpunten van de politieke partijen over een duurzame en gezonde voedselomgeving binnen en buiten Utrecht.

Vrijdag 11 maart

Wat: Het Utrechts Erfgoed debat

Hoe laat: 17:15 uur

Waar: Bibliotheek Utrecht – de Neude

Dit gaat er gebeuren: Veel partijen gebruiken vaak erfgoed in hun uitingen en optredens. Maar wat gaan ze de komende jaren doen voor het Utrechts Erfgoed?

Zijn we iets vergeten in deze lijst toe te voegen? Stuur een mail naar [email protected]

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.