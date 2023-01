Voormalig Utrechts fractievoorzitter Mirjam Bikker volgt Gert-Jan Segers in Tweede Kamer op als partijleider ChristenUnie

Mirjam Bikker is aangewezen als de nieuwe politiek leider en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ze is hiermee de opvolger van fractievoorzitter Gert-Jan Segers, die vrijdag bekendmaakte te stoppen. Eerder was Bikker fractievoorzitter van de ChristenUnie Utrecht.

Mirjam Bikker (40) was van 2005 tot 2013 actief in de Utrechtse politiek als lijsttrekker, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. In Utrecht maakte Bikker zich onder meer hard voor de slachtoffers van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Ook stelde ze eenzaamheid onder ouderen aan de kaak.

Na haar tijd in Utrecht werd Bikker verkozen tot Eerste Kamerlid. In oktober 2020 werd duidelijk dat ze op de derde plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond. Ze werd verkozen en nam haar plaats in, waarmee ze de Eerste Kamer verliet. Nu volgt Bikker dus Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Ze wordt de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Mirjam Bikker laat op Twitter weten Gert-Jan Segers te gaan missen. “Wat gaan we je missen Gert-Jan Segers! Met hart en ziel heb je je ingezet voor de ChristenUnie en voor ons land. Recht doen aan die ene, die voor je staat. Dat is onze missie. Ik wens je Gods zegen toe voor de toekomst en dank je enorm voor alles.”