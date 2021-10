VVD en D66 willen ook in Utrecht coronacheckpolsbandjes invoeren

De Utrechtse fracties van D66 en de VVD willen dat ook in Utrecht coronacheckpolsbandjes gebruikt gaan worden. Het zou horecaondernemers ontlasten en zorgen voor minder controlewachtrijen bij de horeca, stellen de partijen.

In verschillende gemeenten wordt al gewerkt met horecacheckpoints en coronacheckpolsbandjes. Bezoekers van bijvoorbeeld de horeca kunnen bij een centraal punt hun coronabewijs laten scannen, waarna ze een polsbandje krijgen. De horecaondernemers hoeven op die manier dus niet meer elke gast afzonderlijk te controleren, wat zou moeten zorgen voor kortere wachttijden.

D66 en de VVD willen van het college weten hoe het in Utrecht staat met de plannen om coronacheckpolsbandjes in te voeren en de bijbehorende checkpoints neer te zetten. Ook moet uit de antwoorden van het college blijken welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van checkpoints, en of de checkpoints betaald kunnen worden uit het potje dat het Rijk heeft voor de financiering van de controle van coronapassen.

Sluitingstijd

De partijen kijken ook alvast vooruit naar het moment dat de verplichte sluitingstijd van 0.00 uur wordt afgeschaft. Ze verwachten dat dan een grotere toeloop van horecabezoekers ontstaat, waardoor, vooral voor de nachthoreca, wachtrijen kunnen ontstaan.

Daarom willen ze alvast van het college weten welke aanpassingen, aanvullende maatregelen en voorwaarden er tegen die tijd nodig zijn bij de checkpoints met coronapolsband.

Veiligheid

De twee partijen zeggen van horecaondernemers gehoord te hebben dat bij de deur nog weleens discussie ontstaat bij de controle van coronapassen. Ook agressie richting horecamedewerkers zou daarbij voorkomen.

D66 en VVD vragen zich daarom af wat de gemeente kan doen om ondernemers en instellingen te beschermen tegen agressie van bezoekers.

Andere branches

De politieke partijen vragen verder aandacht voor andere sectoren die coronatoegangsbewijzen moeten controleren, zoals de evenementen- en cultuursector en professionele sportwedstrijden.

Ze willen weten hoe de gemeente de financiering van het Rijk voor deze branches kan gebruiken en welke ondersteuning de gemeente die ondernemers kan bieden om de controle van de coronapassen beter te laten verlopen.

Het college heeft enkele weken de tijd om op de vragen te reageren. De VVD en D66 hebben gevraagd om de vragen uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden.