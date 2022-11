‘Waarom krijgen Utrechtse boa’s minder goed betaald dan collega’s uit andere steden?’

Uit signalen die bij de lokale fractie van de VVD zijn binnengekomen zou blijken dat boa’s in Utrecht minder verdienen dat in andere Nederlandse gemeenten. De partij zegt zich te ‘verbazen’ over dit verschil en vraagt het college om opheldering.

De VVD heeft vernomen dat boa’s vanwege het inkomensverschil minder graag in Utrecht werken. “In Utrecht starten beginnende boa’s in schaal 5, waarna ze door kunnen groeien naar schaal 6 en verder. In veel andere (omliggende) gemeentes starten beginnende boa’s echter in schaal 6 en kunnen zij doorgroeien naar schaal 7 en verder”, schrijft Tess Meerding van de VVD.

Omdat het takenpakket van Utrechtse boa’s anders zou zijn ingericht verdienen zij minder, maar daarbij is volgens de VVD geen rekening gehouden met andere factoren die het werk zwaarder maken. Zo zou een boa in Woerden meer verdienen omdat het takenpakket op papier groter is, “terwijl een boa in Utrecht vaak zwaarder werk doet”, aldus Meerding.

De VVD zegt zich te verbazen over dit verschil en roept het college op de boa’s goed te betalen. “In ieder geval minimaal gelijk aan andere gemeentes.”

