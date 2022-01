Waarom stemt D66 nu toch tegen voorstel om snel te bouwen in polder Rijnenburg?

De fractie van D66 in Utrecht heeft donderdag niet ingestemd met een zogenoemd amendement om sneller huizen te gaan bouwen in polder Rijnenburg. Dat lijkt een opvallende keuze, omdat de partij juist deze week liet weten van mening te zijn veranderd en wél voorstander te zijn van snel bouwen in de polder. Waarom stemt de partij dan nu weer tegen?

Eerst even een korte uitleg; op donderdag werd er in de gemeenteraad gesproken over een uitgebreid document met de naam Integraal Ruimtelijk Perspectief. In dit plan wordt samen met andere gemeentes in de regio vooruitgekeken naar Utrecht in 2040. Het is een soort visie op de groei van de regio, met thema’s als wonen, werken, mobiliteit, groen, water en gezondheid. In dat plan staan ook een aantal dingen over het gebied Rijnenburg, waaronder dat er niet gebouwd gaat worden vóór 2035.

Het bouwen van huizen in polder Rijnenburg is een heet hangijzer. Opvallend is vooral de wijziging van het standpunt van D66. Tot voor kort waren ze, net als coalitiegenoot GroenLinks, geen voorstander van snel bouwen in de polder. Het gebied moest gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie en huizen moesten vooral eerst in de bestaande stad gebouwd worden. D66 maakte vorige week bekend van standpunt te veranderen en toch snel huizen te willen bouwen in de polder, samen met de opwekking van duurzame energie.

Amendement

En toen werd er vandaag dus gesproken over het Integraal Ruimtelijk Perspectief en dat was voor een aantal partijen reden om een zogenoemd amendement in te dienen. Hiermee kunnen ze het gemeentebestuur oproepen om het plan te wijzigen. Een van die voorstellen luidde: “Vanwege de nijpende situatie op de woningmarkt de wens uit te spreken om zo snel mogelijk te starten met woningbouw in Rijnenburg.” En het Integraal Ruimtelijk Perspectief zo aan te passen dat ‘daarin de wens wordt verwerkt om voor 2027 te starten met de bouw van de eerste woningen in Rijnenburg’.

Nu D66 toch snel huizen wil bouwen in Rijnenburg zou het logisch lijken dat de partij voor zou stemmen. Doordat VVD, CDA, Stadsbelang Utrecht, PVV, PvdA, DENK en Student en Starter het amendement ook steunen, zou er met D66 een meerderheid zijn. Maar die kwam er niet. D66 stemde tegen.

Raadslid Susanne Schilderman legt uit: “In de folder die we recent hebben verspreid is duidelijk te zien waar we wat betreft polder Rijnenburg voor staan, dat is woningbouw, een energielandschap, een roeibaan en goed openbaar vervoer. Maar wij denken niet dat een amendement op de IRP (Integraal Ruimtelijk Perspectief, red.) op dit moment de juiste strategie is. Daarbij is het nu in deze coalitieperiode ook niet het moment om onze positie te veranderen.” Daarmee doelt Schilderman op het feit dat GroenLinks, ChristenUnie en D66 samen in de coalitie zitten, en daar is eerder besproken dat er voorlopig geen woningbouw plaatsvindt in Rijnenburg. Schilderman: “Maar onze positie in deze discussie na maart mag duidelijk zijn.” In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dan kunnen de onderhandelingen over dit soort onderwerpen opnieuw beginnen.