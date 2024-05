Werk handhavers staat onder druk in Utrecht blijkt uit onderzoek van De Rekenkamer

Handhavers in Utrecht kunnen hun werk steeds minder goed doen. Dat concludeert de Rekenkamer Utrecht in een nieuw onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. Door deze toenemende druk daalt de kwaliteit van toezichthouders en groeit het aantal klachten van inwoners.

Handhavers en toezichthouders helpen bij het aanpakken van overlast in de stad. Maar uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht blijkt dat zij hun werk steeds minder goed kunnen uitvoeren. Dat blijkt onder andere uit het toenemende aantal klachten van inwoners over de afhandeling van klachten.

“Uit klanttevredenheidsonderzoeken die melders invullen, blijkt dat zij de afhandeling van meldingen in 2023 gemiddeld met het rapportcijfer 5,0 beoordelen”, zegt de Rekenkamer. Melders vinden dat het veel moeite kost om een klacht in te dienen. Als er een klacht is ingediend, vinden melders dat de overlast vaak niet is opgelost. Ook vinden zij dat de gemeente niet goed uitlegt wat er met een melding is gedaan.

Oorzaken

Volgens de Rekenkamer heeft de toenemende druk een aantal oorzaken. Ten eerste is het aantal overlastmeldingen in acht jaar bijna verdrievoudigd, van 10.000 in 2015 naar 27.000 in 2023. Deze meldingen gaan over auto’s die verkeerd geparkeerd staan, fietswrakken of afval dat naast een afvalcontainer is geplaatst.

Daarnaast wordt het takenpakket van boa’s steeds verder uitgebreid, terwijl de budgetten niet meegroeien. Daardoor kunnen handhavers hun taken niet altijd goed meer uitvoeren. Ook concludeert de Rekenkamer dat ervaren handhavers in Utrecht overstappen naar andere gemeenten, omdat ze daar meer geld kunnen verdienen.

“Zonder verandering zal dit steeds meer gaan knellen. De organisatie trekt daarmee een niet vol te houden wissel op zichzelf”, zegt de Rekenkamer. De stad Utrecht groeit, maar de handhavingscapaciteit neemt volgens de organisatie nauwelijks toe. De Rekenkamer vindt daarom dat “budgetten voor toezicht en handhaving moeten worden gekoppeld aan veranderingen in de buitenwereld, zoals de ontwikkeling van de stad en het aantal meldingen.”

Reactie gemeente

Het college van Burgemeester en wethouders zegt de uitdagingen die de rekenkamer schetst te herkennen. Maar is ook kritisch: “Uw onderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van melders over de afhandeling, maar geeft hierin geen volledige context. In hoeverre speelt de ontevredenheid van burgers over de (lokale) overheid hierin een rol en welke trends zijn zichtbaar bij andere gemeenten?”

Het college benadrukt dat de kwaliteit van handhaving op meer manieren te meten is dan alleen via de tevredenheid van de melders. “Uw redenatie doet, in deze formulering, onvoldoende recht aan de inzet van de professionals (van handhavers tot beleidsmakers) die zich dagelijks inzetten voor Utrechters in de aanpak van over.” De gemeente verwacht in september met een plan van aanpak te komen.