Wethouder Maarten van Ooijen wordt lijsttrekker ChristenUnie voor Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen

Maarten van Ooijen is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De voordracht werd vrijdag bekendgemaakt tijden de jaarlijkse zomerborrel van de ChristenUnie.

Van Ooijen, die nu wethouder is in Utrecht, ziet ernaar uit om de rol op zich te nemen. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de ChristenUnie in mij stelt, door me voor de derde keer voor te dragen als lijsttrekker. Politiek is voor mij nog steeds dé plek voor idealisten”, aldus Van Ooijen.

“Met de volle honderd procent ga ik er opnieuw voor. Voor een zorgzame en groene stad, waar niemand tussen wal en schip raakt. De urgentie is hoog en er is geen moment te verliezen. Aan de slag!”

Verbonden met Utrecht

Maarten van Ooijen zit al langere tijd in de Utrechtse politiek. Hij begon als fractiemedewerker voor de ChristenUnie en was van 2014 tot 2018 fractievoorzitter van de partij. In juni 2018 werd hij wethouder maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie en sport.

Hij voelt zich naar eigen zeggen enorm verbonden met Utrecht. “Utrecht is en blijft die prachtige parel onder de Dom. Urgente problemen vragen om doeners, om aanpakken. Utrecht zit in mijn hart en de passie voor Utrecht geeft tomeloze energie.”

Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie laat weten trots te zijn op de lijsttrekker. “Maarten heeft zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld tot een betrouwbare bestuurder, die de CU-kleur op de wangen heeft gehouden. Hij heeft belangrijke resultaten geboekt op thema’s die de ChristenUnie aan het hart gaan, zoals dakloosheid, eenzaamheid en inburgering”, aldus Annebeth Roor, bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Utrecht.

“De selectiecommissie heeft gezien dat Maarten een heldere visie heeft op onderwerpen waar de ChristenUnie zich op zou moeten profileren. In combinatie met huidige ervaring in raad én college een gouden lijsttrekkerskandidaat. Het bestuur staat hier achter en draagt Maarten daarom aan de leden voor als lijsttrekker.”

Andere kandidaten

De andere kandidaten die op de lijst van de ChristenUnie komen, worden begin september bekendgemaakt. Tijdens een ledenvergadering begin oktober wordt daarover gestemd door de leden van de partij.