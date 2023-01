Wethouder Rachel Streefland legt drie weken het werk neer vanwege nekhernia

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland moet drie weken het werk neerleggen vanwege een nekhernia. Haar portefeuilles worden in die periode overgenomen door andere leden van het college.

Streefland (ChristenUnie) is in januari 2022 aangetreden als wethouder in Utrecht toen zij Maarten van Ooijen verving in het vorige college. In het huidige college is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles asiel en integratie, maatschappelijk opvang en beschermd wonen, samen voor Overvecht, de wijk Overvecht, erfgoed (inclusief de werven) en personeel en organisatie.

De komende drie weken neemt wethouder Linda Voortman de portefeuilles maatschappelijke opvang en beschermd wonen en personeel en organisatie over. Wethouder Dennis de Vries neemt asiel en integratie voor zijn rekening, wethouder Eva Oosters erfgoed, wethouder Susanne Schilderman het wervengebied en juridische zaken en tot slot gaat wethouder Lot van Hooijdonk samen voor Overvecht en de wijk Overvecht waarnemen.

“Wethouder Rachel Streefland zal de komende drie weken met ziekteverlof zijn vanwege een nekhernia. Haar portefeuilles zullen tijdelijk worden waargenomen door collega wethouders. We wensen haar enorm veel beterschap toe”, schrijft Rik van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Utrecht, op Twitter.