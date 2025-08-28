Wethouder Rachel Streefland verlaat Utrechtse politiek; beoogd opvolger bekend

Rachel Streefland treedt af als wethouder. Na ruim acht jaar actief te zijn geweest in de Utrechtse politiek maakt zij de overstap naar de landelijke jeugdzorgorganisatie Timon, waar zij aan de slag gaat als directeur-bestuurder. Ze wordt opgevolgd door Rik van der Graaf, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Streefland kijkt met dankbaarheid terug op haar tijd in Utrecht: “Met hart en ziel proberen we in Utrecht met een koel hoofd en warm hart het goede te doen. De energie is zeker niet op, maar de roep om weer in de uitvoering te staan voor het goede werd steeds luider.”

Van der Graaf noemt Streefland een betrokken bestuurder: “Rachel heeft laten zien een zeer kundige en betrokken bestuurder te zijn. Niet wegkijken als het moeilijk en ingewikkeld wordt, maar uitdagingen aangaan en bijdragen aan oplossingen.”

Kirsten Alblas

Kirsten Alblas neemt de raadszetel die Van der Graaf achterlaat over. Alblas was eerder al raadslid in 2023 en 2024. Ze benadrukt het belang van continuïteit: “Met nog maar een half jaar tot aan een nieuwe raadsperiode is het goed dat er iemand zit die de Utrechtse dossiers kent en er direct staat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Rik ook deze functie goed en gedegen zal uitvoeren.” Wie de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt, is nog niet bekend.

Het officiële afscheid en de benoemingen vinden plaats tijdens de raadsvergadering van 2 oktober. Dan neemt Streefland afscheid van de raad, wordt Van der Graaf geïnstalleerd als wethouder en keert Alblas terug als raadslid.