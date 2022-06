Wethouder Van Hooijdonk gebruikte privémail voor sturen zakelijke mails; Utrechtse raadsfracties vragen uitleg

Verschillende Utrechtse raadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld over een kwestie rond wethouder Lot van Hooijdonk. Van Hooijdonk blijkt in haar rol als wethouder haar privémail te hebben gebruikt voor zakelijke e-mails. Volgens Van Hooijdonk zelf kwam dat door een technisch knelpunt in haar tablet, maar de Utrechtse fractie van VVD, PVV, Volt en GroenLinks – Van Hooijdonks eigen partij – vragen om meer uitleg.

De nieuwe Utrechtse wethouders zijn donderdag geïnstalleerd om de komende jaren de stad te gaan besturen. Voorafgaand aan die installatie wordt een zogenoemde risico-analyse gemaakt, waaruit moet blijken of de kandidaten daadwerkelijk kunnen worden voorgedragen als wethouder. Uit de analyse van Necker van Naem bleek dat er voor geen van de kandidaat-wethouders bezwaren waren en dus kon iedereen worden geïnstalleerd.

Wel kwam uit de risico-analyse een aantal aandachtspunten naar voren. Zo meldde Lot van Hooijdonk tijdens de gesprekken dat ze vanwege ‘een technisch knelpunt’ in haar tablet haar privémail had gebruikt voor het versturen van zakelijke e-mails als wethouder.

Niet eerder geïnformeerd

De fracties van de VVD, GroenLinks, PVV en Volt geven nu aan verrast te zijn dan deze melding niet eerder is opgepakt. “De raad is hier voor zover bekend niet eerder over geïnformeerd. Het is in het kader van de informatieveiligheid en uitvoering van de wet open overheid (WOO) van groot belang dat wethouders, en ook ambtenaren, hun zakelijke e-mail gebruiken”, stellen de partijen.

De fracties willen van het college weten wanneer het ‘technisch knelpunt’ in de tablet is opgetreden, wanneer het probleem gemeld is en hoe de gemeente daar vervolgens mee om is gegaan. Ook over de inhoud van de mails zijn vragen. De partijen vragen zich af wat globaal de inhoud van de mails was en of er geheime informatie is gedeeld via het privémailadres. Tot slot willen ze weten hoe ervoor gezorgd is dat informatie uit de mails niet verloren is gegaan.

Energie-U

Rond wethouder Van Hooijdonk speelt ook nog een tweede kwestie. Uit de afspraken die met de wethouders in het kader van integriteit zijn gemaakt, blijkt namelijk dat Van Hooijdonk lid was van Energie-U, dat deelneemt aan gesprekken over het Energielandschap Rijnenburg. Van Hooijdonk is portefeuillehouder op dat onderwerp. Ze heeft haar lidmaatschap per direct beëindigd, maar de raadsfracties willen nog uitleg van haar. Zo willen ze weten wanneer ze lid werd van Energie-U en waarom ze nu – aan het begin van haar derde termijn als wethouder – wel haar lidmaatschap heeft beëindigd terwijl ze eerder een andere afweging maakte.