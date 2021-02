Wethouder verlaat Tilburg om bij de gemeente Utrecht aan de slag te gaan

De Tilburgse D66-wethouder Berend de Vries gaat vanaf 15 mei aan de slag voor de gemeente Utrecht. Hij wordt concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Tegelijk met De Vries begint ook Ronald Venderbosch in dezelfde functie. Venderbosch is nu nog directeur Participatie bij de gemeente Amsterdam.

De Vries was elf jaar wethouder in Tilburg en had in die jaren onder meer de portefeuilles grondzaken, wonen, stedelijke ontwikkeling, milieu en economie. De Vries was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van verschillende Tilburgse gebieden, zoals de Spoorzone en de Piushaven. De Vries hoopt in zijn nieuwe functie “een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven en ambities van de gemeente Utrecht”.

“Een collega die vergezichten aan concrete actie weet te verbinden,” zegt burgemeester van Tilburg Theo Weterings. “We feliciteren Berend eerst en vooral van harte met deze stap in zijn carrière. We gunnen het hem enorm. De gemeente Utrecht mag zich gelukkig prijzen.”

Tweede concerndirecteur

Naast De Vries gaat nog een tweede concerndirecteur aan de slag. Ronald Venderbosch is nu directeur Participatie bij de gemeente Amsterdam, maar ook hij stapt over naar de gemeente Utrecht. Venderbosch was eerder onder meer werkzaam bij de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Economische Zaken. Zijn kennisgebieden zijn naar eigen zeggen onder andere verandermanagement, infrastructuur en verkeer en vervoer.

De twee concerndirecteuren beginnen op 15 mei in hun nieuwe functie bij de gemeente Utrecht. Het is hun taak om de organisatie te leiden door sturing te geven aan de politiek relevante en strategische lange termijn doelstellingen.

‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ is een slogan die Utrecht al langer gebruikt om verschillende beleidsdoelen richting te geven.