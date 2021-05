‘Wilde dieren komen in de knel vanwege bouwwerkzaamheden Leeuwesteyn’

Dieren als hazen, konijnen en fazanten komen steeds meer in de knel door de bouwwerkzaamheden bij Leeuwesteyn in Utrecht. Dat zeggen althans de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Wethouder Klaas Verschuure heeft tijdens het vragenuur echter toegezegd dat er zowel op de korte als lange termijn maatregelen worden genomen.



Het probleem zit hem volgens de fracties voornamelijk in het gebrek aan schuilplekken voor de dieren. Zo zou het Willem-Alexanderpark niet als schuilplek voldoen omdat het een strook gras is.

“Op het bouwterrein zelf lopen ook wilde dieren, maar die zullen niet lang meer daar kunnen en willen verblijven, omdat daar straks ook geen ruimte meer is. Rond het nieuwe restaurant Buiten bij de Sluis is ook veel groen weggehaald waar dieren niet meer kunnen schuilen. De gemeente heeft zelf actief veel groen verwijderd en heeft wat ons betreft de verantwoordelijkheid om hier zo spoedig mogelijk groen terug te brengen”, aldus de partijen.

Toevluchtsoord

Het onderwerp kwam afgelopen week voorbij tijdens het vragenuur van de gemeente. Wethouder Klaas Verschuure zegt dat er juist extra aandacht is voor wilde dieren in dit gebied. “De zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal is dan ook aangemerkt als zone waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Juist om een toevluchtsoord voor dieren te bieden.”

Daarnaast neemt de gemeente volgens de wethouder nog een aantal aanvullende maatregelen. “We versterken de bestaande groene zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de sluis door het aanplanten van inheemse struiken en takkenrillen voor meer beschutting en schuilplekken voor dieren in het gebied. Het gemaaide gras willen we deels vervangen door hooiland en het struinpad uitvoeren in houtsnippers.”

Groene verbindingen

Ook wordt onderzocht of de groene verbindingen, de delen tussen de bosstroken in Leeuwesteyn en het Willem-Alexanderpark, verder verbeterd kunnen worden. “Denk bijvoorbeeld aan extra beplanting en het verplaatsen van de hondenvoorziening naar een andere plek in het gebied. Dat onderzoek is al opgestart. De parken en groene gebieden worden in de toekomst dan ook verbonden met elkaar.”

De bovengenoemde maatregelen worden volgens Verschuure op korte en lange termijn uitgevoerd. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld rekening houden met het broedseizoen van vogels. “Daarmee denken wij dat de dieren een leefgebied hebben met schuilplaatsen en voldoende ontsnappingsmogelijkheden.”