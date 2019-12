Zorgen over het ‘wegkwijnende aandeel cultuur’ bij Utrecht Marketing

Het annuleren van de komende editie van Culturele Zondag en de boodschap dat de organisatie een andere koers gaat varen roept vragen op bij de lokale politiek. Er zijn zorgen over het ‘wegkwijnende aandeel cultuur’ bij de organisatie Utrecht Marketing. De Partij voor de Dieren en PvdA willen opheldering.

De Culturele Zondagen zoals we die nu kennen zijn niet meer van deze tijd, aldus Utrecht Marketing. Dit nieuws bracht de organisatie naar buiten in hetzelfde jaar dat er al een editie afgelast moest worden omdat de ambities niet waargemaakt konden worden.

Utrecht Marketing wil een nieuwe formule ontwikkelen voor het evenement. Daarom gaat ook de eerste editie in 2020 niet door. Om een nieuw concept te bedenken is tijd nodig. Het annuleren van Culturele Zondagen en de ideeën van Utrecht Marketing kunnen echter niet op ieders goedkeuring rekenen.

‘Platte marketing’

Medebedenker van het evenement in 2000, Broos Schnetz, zei eerder al tegen het AD Utrecht dat Utrecht Marketing het idee van Culturele Zondagen ‘verkracht’. Verder zei hij: “Ik wil niet dat de naam Culturele Zondagen misbruikt wordt voor platte marketing.”

Nu uiten ook de Partij voor de Dieren en PvdA kritiek. “Wie aanwezig was op het Jaarcongres van Utrecht Marketing en wie een blik werpt op de site van Utrecht Marketing krijgt wel de indruk dat er volop ingezet wordt op versterking van het toeristische en economische profiel van de organisatie.”

De partijen maken zich zorgen over het ‘wegkwijnende aandeel cultuur’ binnen de organisatie en stellen daarom vragen aan het gemeentebestuur. Een van de vragen is: “Kan het college begrijpen dat het beeld ontstaat dat de culturele kant van Utrecht Marketing steeds meer een ondergeschoven kindje wordt binnen Utrecht Marketing?”

Evaluatie

Stichting Utrecht Marketing is in 2017 opgericht om de bekendheid en imago van de stad Utrecht en het cultuuraanbod te promoten. Utrecht Marketing is de bundeling van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Stichting Toerisme Utrecht.

Na twee jaar zou er een evaluatie komen over Utrecht Marketing. Maandag maakte de gemeente nog bekend dat onderzoek langer op zich laat wachten. Er blijkt behoefte te zijn aan aanvullende gesprekken met Utrecht Marketing.

De gemeente schrijft: “Daarnaast verwachten we meer tijd nodig te hebben om met Utrecht Marketing de bevindingen, conclusies en aanbevelingen te bespreken.”