Zorgen over verkeersveiligheid van wegafzettingen op de Catharijnesingel in Utrecht

CDA Utrecht maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Catharijnesingel. Vanwege de werkzaamheden daar zijn er afzettingen geplaatst en die zorgen volgens het CDA voor onveilige situaties. Ook over locaties op andere plekken in de stad leven zorgen.

Vooral de situatie aan de Catharijnesingel ter hoogte van het Moreelsepark leidt tot zorgen bij CDA Utrecht. De partij ontving naar eigen zeggen ook signalen van fietsers die zich er niet veilig voelen en de situatie onduidelijk vinden.

CDA Utrecht wil dan ook van het college weten waarom is gekozen voor deze manier van afzetten en welke voorwaarden worden gesteld aan wegopbrekingen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Ook wil het CDA horen of het college de situatie aan gaat passen.

Tekst loopt door onder de foto

De partij vraagt zich tot slot af of de gemeente ook over andere locaties in de stad meldingen krijgt. “Hoeveel meldingen betreft het en is dit in de afgelopen periode ook toegenomen? Zijn er andere plekken die specifiek worden genoemd of waarover meldingen worden gedaan?” Tot slot vraagt het CDA hoe Utrechters die een onveilige situatie zien die het beste kunnen doorgeven aan de gemeente. Het gemeentebestuur heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden.