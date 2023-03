Zorgen over locatie slavernijmonument in Utrecht; ‘zorg dat het verplaatsbaar is’

Vanwege tal van redenen is de beoogde plek voor het slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht vanuit veiligheidsoogpunt niet ideaal. Dat blijkt althans uit een advies van onder meer de politie. Zo zijn er zorgen over overlast en vernieling. “Als er vooraf advies was gevraagd, had de politie geadviseerd om te komen tot een andere locatie in het Griftpark.”

Daarnaast zou het ook zo zijn dat wethouder Linda Voortman dit advies, dat gedateerd is op 6 december 2022, pas op 21 februari van dit jaar met de raad heeft gedeeld. Meerdere partijen geven aan ‘geschrokken’ te zijn vanwege de handelswijze van de wethouder.

Toen in december vorig jaar bekend werd dat het slavernijmonument, dat uit twee onderdelen bestaat, op en nabij de heuvel in het Griftpark zou komen werd vrij snel duidelijk dat niet iedereen blij was met die locatie. Dit liet een groep van zo’n 400 omwonenden destijds weten aan de Utrechtse fractie van het CDA. Ook Kees Bos van beheergroep Griftpark had zo zijn twijfels.

Bezwaar tegen plaatsing op de heuvel is dat de heuvel een monument op zichzelf is. Die verwijst namelijk naar de gashouder die er vroeger stond. Ook past volgens Bos het monument niet in het ontwerp van het park waarbij geen van de onderdelen méér opvalt dan de andere elementen. Deze balans tussen de onderdelen van het park zou door het monument worden verstoord. De gemeente liet later in december weten bij de keuze te blijven.

Debat

Eind januari van dit jaar is in een commissiedebat nogmaals gesproken over de locatie van het monument. In dat debat zou wethouder Linda Voortman hebben aangegeven dat zij het Integraal Veiligheidsadvies van de politie, de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente en Toezicht & Handhaving zou nasturen. Meerdere partijen menen dat de wethouder tijdens het debat deed alsof er slechts een aantal kanttekeningen waren op het gebied van veiligheid, maar de inhoud van het advies zou een ander beeld laten zien.

Zo is in het Integraal Veiligheidsadvies te lezen dat de heuvel in het Griftpark een bekende hangplek is, en het niet wenselijk is dat er mensen in het donker zitten. “Ook voor de eigen veiligheid.” Om goed te kunnen handhaven wordt daarom ook geadviseerd de locatie goed te verlichten.

Overlast

De politie noemt de locatie nabij de heuvel ‘geen gunstige plek voor het kunstwerk’. “Omdat de bewoners uit deze hoek regelmatig overlast ervaren […].” Omdat het monument buiten het zicht komt te staan is het benaderen en handhaven lastiger, zo is te lezen in het advies.

“Door bijvoorbeeld het kunstwerk aan de andere kant van de bult te plaatsen langs de rode loper is de afstand tot de woningen aanzienlijk groter. Als er vooraf advies was gevraagd was, had politie geadviseerd om te komen tot een andere locatie in het Griftpark.”

Verplaatsbaar

Verder is in het Integraal Veiligheidsadvies te lezen dat de kans ‘zeer aannemelijk’ is dat mensen gaan hangen op het kunstwerk. “Houd daarom rekening met: graffiti, wildplassen, brandende barbecues, glas, inklimmen.” Daar komt bij dat er geen cameratoezicht is op deze locatie.

De politie en de partners zeggen dat het kunstwerk en de locatie zich lenen om te verworden tot nieuwe hangplek. Het advies is dan ook om het monument zo te maken dat er niet meer dan drie personen tegelijkertijd op kunnen zitten. Tot slot is het volgende te lezen: “Gezien bovenstaande is het advies om het kunstwerk zo te maken dat het eventueel verplaatsbaar is.”

Ter verantwoording

Al deze adviezen waren tot eind februari niet bekend bij de raad. CDA, PVV, EenUtrecht, Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair zeggen geschrokken te zijn. “De partijen zijn verbaasd waarom dit stuk niet eerder gedeeld is, zodat de inhoud kon worden betrokken bij het commissiedebat.” De fracties zijn van plan de wethouder ter verantwoording te roepen tijdens het raadsdebat van aanstaande donderdag.

Eerder sprak DUIC met de kunstenaar die het monument maakt over de betekenis van het werk. Dat interview is hier te lezen.