Aardappel vanaf woensdag in de spotlight in pop-up ‘Pieper Paradijs’ op Utrecht Centraal

Reizigers kunnen van 12 tot en met 23 oktober een pop-up pieper-‘experience’ bezoeken op station Utrecht Centraal. Tussen perron 18 en 19 opent daar op woensdag om 12.00 uur het Pieper Paradijs, waar de aardappel volop in de spotlight staat.

De aardappel maakt een heuse opmars op veel sociale media. Op filmpjes is te zien hoe chefs en andere keukenprinsen en -prinsessen aan de haal gaan met de voor velen doodgewone pieper. Die aardappeltrends zijn in het Pieper Paradijs terug te vinden.

Op het menu staan drie aardappelgerechten: de 15 Hour Potato met rozemarijn-mayonaise, de Crispy Smashed Potato met boerenkooldip en de Hutsbal van Aldi, met appelmoes en gekarameliseerde ui. De echte pieperliefhebbers kunnen daarnaast baden in een bad vol aardappels, op de foto op een friettroon en plaatsnemen in een grote neon-winkelwagen.

Het Pieper Paradijs is een idee van supermarktketen Aldi. Die wil de aardappel in de schijnwerpers zetten, net als groente en fruit. “De aardappel is een ontzettend mooi product, wat voedzaam en onvoorstelbaar veelzijdig is”, zegt Gys de Jong van Aldi. “Genoeg redenen om de aardappel op het podium te zetten.”

