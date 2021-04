Aldi en SoLow openen deuren in House Modernes in hartje Utrecht

In House Modernes in het centrum van Utrecht gaan Aldi en SoLow de deuren openen. Het pand op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat wordt op dit moment volledig getransformeerd.

Op de begane grond van House Modernes op de hoek huurt supermarktketen Aldi ruim 500 vierkante meter. Aan de zijde van de Oudegracht vestigt SoLow, een winkel voor gebruiksartikelen en hebbedingetjes, haar flagship store van circa 1.800 vierkante meter verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Geldmaat huurt eveneens een unit op de begane grond aan de Oudegracht.

Eerder is al ruim 7.300 vierkante meter verhuurd aan IWG, een aanbieder van werkplekken, en circa 1.400 vierkante meter aan de gemeente Utrecht voor een ondergrondse fietsenstalling. Ook is er nog ruimte voor horeca in het pand, eerder werd gesproken over een jeu de boules-bar.

Oplevering

Walther van Leeuwe, Hoofd (Her)ontwikkeling & Transformatie van Syntrus Achmea: “Met de komst van Aldi, SoLow en Geldmaat is House Modernes bijna volledig verhuurd. Gezien de huidige coronacrisis een bijzondere ontwikkeling waar wij trots op zijn. Wij geven met deze solide marktpartijen invulling aan de behoeften en wensen van de consument.”

De oplevering van House Modernes staat gepland in het tweede kwartaal van 2021. Het originele ontwerp uit de jaren ’30 van architect Dirk Brouwer wordt herontwikkeld naar een ontwerp van ZZDP Architecten.