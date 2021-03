Ananda Nieuwetijdswinkel opent volgende week de deuren in voormalig pand De Wijze Kater

In het voormalige pand van De Wijze Kater aan de Mariaplaats in Utrecht opent volgende week donderdag de nieuwe vestiging van Ananda Nieuwetijdswinkel. Ook bij deze winkel kunnen mensen terecht voor allerlei spirituele producten en workshops.

In maart 2019 besloot eigenaar Leo Spee boekhandel De Wijze Kater na 32 jaar definitief te sluiten. Precies een jaar later werd bekend dat Denise Duvigneau De Wijze Kater nieuw leven in zou blazen. Dat werd echter geen succes.

Haarlem

De sluiting van De Wijze Kater was voor Jeffrey en Shirley van Woerkom de reden om een vestiging van Ananda Nieuwetijdswinkel te openen aan de Oudegracht in Utrecht. Zij hadden al een vergelijkbare zaak in Haarlem. Nu verhuist de spirituele winkel van de Oudegracht naar de Mariaplaats.

“Wij wilden ons edelstenen- en boekenassortiment graag uitbreiden. Ook wilden we nieuwe productcategorieën toevoegen. Dit lukte niet meer in de winkel aan de Oudegracht”, zegt Shirley.

Magisch begrip

De Wijze Kater is volgens Jeffrey al generaties lang een magisch begrip in de Domstad, en zij willen deze naam dan ook eer aandoen. “Daarom is het pand opgeknapt en hersteld in oude, authentieke staat. Wij gaan ons aanbod verrijken met bijvoorbeeld prachtige wicca-workshops en mooie kaartlezingen die live gegeven kunnen worden door ervaren consultants”, aldus Jeffrey.

Vorig jaar bracht DUIC nog een bezoek aan Ananda aan de Oudegracht. Op donderdag 18 maart gaat de winkel aan de Mariaplaats open. Vanwege de coronamaatregelen zal dit in eerste instantie op afspraak zijn.