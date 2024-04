Appel & Ei opent zaterdag de deuren in voormalige Plus-supermarkt aan de Voorstraat in Utrecht

Tweedehandskledingwinkel Appel & Ei opent zaterdag de deuren van hun nieuwe winkel aan de Voorstraat in Utrecht. De winkel zit in het pand waar voorheen de Plus-supermarkt zat.

De eerste vestiging van Appel & Ei werd in 2001 geopend in Leiden. Appel & Ei bestaat inmiddels dus twintig jaar en heeft 21 winkels in Nederland. Dit wordt de eerste vestiging in Utrecht. De winkel verkoopt en koopt tweedehandskleding. Als klanten kleding aanleveren die verkocht wordt in de winkel, krijgen ze 40 procent van de verkoopprijs. De winkel zegt alleen kleding te kopen en verkopen die er als nieuw uitziet.

De winkel van Appel & Ei opent komende zaterdag voor het eerst de deuren. De winkel zit in het pand aan de Voorstraat, waar eerst een supermarkt van Plus zat. Die winkel sloot in juli vorig jaar de deuren.