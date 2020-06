Apple-winkel Amac opent volgende week flagshipstore in voormalig postkantoor Neude

Iets later dan verwacht maar volgende week opent Amac een flagshipstore in het voormalig postkantoor aan de Neude. De ingang van de winkel in Post Utrecht komt aan de Oudegracht.

De nieuwe winkel die op 26 juni de deuren opent heeft een oppervlakte van 250 vierkante meter, beschikt over een reparatie-afdeling en biedt klanten onder meer de mogelijkheid om gebruik te maken van een trainingsruimte.

“Door de gigantische uitbreiding van Apples assortiment in de loop der jaren zijn we uit onze winkel aan de Bakkerstraat gegroeid. In Post Utrecht is genoeg ruimte”, liet Ed Bindels van Amac eerder al aan DUIC weten.

Hoofdpostkantoor

De opening van de winkel stond gepland voor eind april, maar dat is dus later geworden. Utrecht telt dan drie Amac-vestigingen. Naast de nieuwe winkel in Post Utrecht is er ook nog een filiaal op de Mariaplaats en in The Wall langs de A2.

Het postkantoor aan de Neude werd begin vorige eeuw ontworpen door de bekende architect Joop Crouwel. Na vijf jaar bouwen werd het gebouw in 1924 geopend en fungeerde het decennialang als hoofdpostkantoor. Post Utrecht werd de afgelopen jaren rigoureus gerenoveerd. Naast Amac zitten er onder meer Bever, een Albert Heijn, Boekhandel Broese, de centrale bibliotheek en een fietsenstalling in het gebouw.