Aziatische supermarkt Amazing Oriental opent de deuren in Hoog Catharijne

In winkelcentrum Hoog Catharijne opent woensdag de Aziatische supermarkt Amazing Oriental. Het is de tweede vestiging in Utrecht van de keten, ook op de Amsterdamsestraatweg zit een locatie.

Amazing Oriental Hoog Catharijne krijgt ook een eigen food corner, met de naam Amazing Taste. Daar zijn Aziatische snacks als risolles, bara en roti-rolls te krijgen, maar ook belegde broodjes, rendang, bakkeljauw, cha siu, bubble tea’s en verse maaltijden uit de Chinese, Indische en Surinaamse keuken zijn er te koop. Als de coronamaatregelen het toelaten kunnen gasten er blijven eten.

‘Trendy producten’

“Mensen uit de stad kunnen voor hun Aziatische boodschappen nu alleen nog naar de Amsterdamsestraatweg”, vertelt Liza Poon, marketingdirecteur van Amazing Oriental. “Daar moeten ze vaak buiten in de rij staan. Dat is nu niet meer nodig. Natuurlijk is deze nieuwe winkel in het stationsgebied ook ideaal voor alle reizigers die nog even boodschappen willen doen, een maaltijd mee naar huis willen nemen of trek hebben in een lekkere verse snack.”

“De grootste verrassing voor veel nieuwe klanten is de ongekende variatie aan groenten, vis en vlees”, zegt Poon. “Verder verwachten we vooral de jongere reizigers blij te verrassen met de uitgebreide keuze aan nieuwe, trendy producten uit bijvoorbeeld de Japanse en Koreaanse keuken.”

De nieuwe winkel van zo’n 1000 vierkante meter gaat woensdag open en komt tegenover de Mediamarkt te zitten. De eerste zeven dagen geeft de winkel per dag 100 goodiebags weg.