Bloemenmagazijn Johan failliet, winkels in Utrecht sluiten zaterdag

De vijf winkels van Bloemenmagazijn Johan in Utrecht sluiten vanaf zaterdag de deuren. Het bedrijf is recent failliet verklaard.

De geschiedenis van Bloemenmagazijn Johan gaat terug naar 1933 toen Johannes de Ruiter het bedrijf oprichtte. Decennialang is het familiebedrijf actief geweest maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Deze week is het faillissement uitgesproken. Dit betekent dat de winkels in Utrecht vanaf zaterdag de deuren sluiten.

Bloemenmagazijn Johan heeft laten weten op dit moment niet meer te kunnen vertellen over het faillissement en of er gewerkt wordt aan een doorstart.