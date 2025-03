Boekenwinkel opent binnenkort in voormalig pand van Vans aan Oudegracht in Utrecht

Utrecht krijgt een nieuwe boekenwinkel. In het voormalige pand van Vans aan de Oudegracht opent binnenkort de Lit. English Bookshop, een winkel met Engelstalige boeken.

Momenteel wordt er flink verbouwd in het pand ter hoogte van de Jansbrug. “We openen binnenkort in het hart van de stad”, is te lezen op sociale media. “Er wacht een ongelooflijke selectie op je, met liefde samengesteld uit boeken in de Engelse taal.”

In een bericht dat woensdag werd gedeeld op sociale media is te zien dat er al boekenkasten in de winkel staan en ook is een Domtoren op de muur geschilderd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak precies de deuren opent.