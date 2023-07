Buurtbier opent permanente winkel aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Na zeven jaar een webshop en enkele zomers een pop-upwinkel heeft Buurtbier nu een permanente plek aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Er zijn zo’n 400 bieren uit Nederland te vinden in de winkel.

Buurtbier is een initiatief van Gert-Jan Jansen – op DUIC ook bekend als presentator van DUIC in Zaken. Naast praten over ondernemen had hij lang bier als hobby, dat is afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter deel van zijn leven.

“Na zeven jaar vind ik het nog steeds erg leuk om verhalen te vertellen over de brouwers en hun bieren, daarom heb ik nu de winkel geopend. Wij verkopen bieren om van te genieten en niet om te gieten”, zo vertelt Gert-Jan.

Eind vorig jaar besloot Gert-Jan zijn presentatiewerk – naast DUIC doet hij dat ook op tal van andere plekken – te gaan minderen en zich meer te gaan richten op de verkoop van ambachtelijk Nederlands bier van kleine brouwerijen.

“En daar hoort natuurlijk wel een winkel bij. Zeker voor de bieren die wij verkopen, want dat zijn namelijk vaak heel onbekende bieren zelfs voor echte Beer-Geeks. Dan is het handig om uit te leggen hoe een bier smaakt.” In de zaak aan de Amsterdamsestraatweg 116 zijn zo’n 400 bieren te vinden, waaronder van de 29 brouwerijen die Utrecht rijk is.

Gert-Jan legt uit: “De kwaliteit van het Nederlandse bier is enorm gegroeid de afgelopen zeven jaar. In België brouwt men voornamelijk de meer traditionele bieren zoals blond, dubbel, tripel en quadrupel. In Duitsland wordt vooral kölsch, marzen, keller, alt en weizen gebrouwen en gedronken terwijl in Amerika vooral IPA’s (India Pale Ales) te vinden zijn. In Nederland brouwen en drinken we alles, van een fijne Weizen en een New England IPA tot een dikke vatgerijpte Stout. Dat maakt ons een bijzonder bierland.”