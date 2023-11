Circulaire woonwinkel in voormalig X11-gebouw in Utrecht: ‘Op deze manier is design een beetje betaalbaar’

In het voormalige X11-schoolgebouw op de Noordse Parklaan in Utrecht komt de nieuwe circulaire designwoonwinkel Binnenzinnig. De benedenverdieping van het anti-kraakpand staat vanaf 11 november vol met meubels, waarvan een groot deel vintage. Mede-eigenaar Birgitte Paffen: “Het ging heel snel.”

Binnenzinnig opent op 11 november de deuren. In de winkel zijn vintage meubels te vinden, van exemplaren die teruggaan naar de jaren vijftig, tot modernere ontwerpen. Ook zijn er lampen en andere decoraties te vinden die zijn geselecteerd door het drietal. De winkel is een initiatief van Birgitte Paffen en Hans en Suzanne Blok. Het drietal kent elkaar al langere tijd en heeft een achtergrond in interieurdesign en het restaureren van oude meubels.

Een samenwerking stond niet per se op de planning, maar gebeurde eerder vanzelf. Toen de huur van de winkel van Hans en Suzanne in Purmerend opgezegd werd, deed zich een nieuwe kans voor in het oude schoolgebouw van X11, zo vertelt Paffen. “Het ging heel snel. We konden een bezichtiging plannen en de maandag erop konden we de sleutels ophalen.”

Opening

Sindsdien wordt er hard gewerkt om de winkel klaar te stomen voor de opening op 11 november. Circulair interieur is volgens de styliste onder particulieren nog niet heel bekend vanwege de hoge kosten die eraan verbonden zijn. Door middel van upcycling en het restaureren van oude meubels wil het drietal de kosten van dure designmeubels drukken en circulair wonen populairder maken.

Binnenzinnig richt zich niet alleen op vintage meubels, maar doen ook onder andere aan herstofferen wanneer het frame van een meubelstuk bijvoorbeeld nog goed is. Ook ongewone stoffen zoals kurk en oude jeans kunnen hiervoor gebruikt worden.

Marktplaats

Voor hun winkelaanbod zoekt Paffen vooral op Marktplaats naar ruwe diamanten. Hans en Suzanne Blok gaan af en toe naar Scandinavië om daar ‘een vrachtwagen te halen’. Paffen: “Op deze manier is design een beetje betaalbaar.” Hoe lang de woonwinkel in het oude schoolgebouw zit, is nog niet bekend. Het pand is namelijk anti-kraak en dus tijdelijk. Zelf denkt Paffen dat tot ongeveer augustus 2024 hun deuren open zijn: “Of we daarna verder gaan, ligt aan hoe goed de zaak loopt. Dat moeten we tegen die tijd kijken.”