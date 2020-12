Coronacrisis nekt Hutspot aan de Vinkenburgstraat in Utrecht

Kunst, kleding en designproducten waren te koop bij Hutspot aan de Vinkenburgstraat in Utrecht, maar de zaak is failliet. De coronacrisis heeft het van origine Amsterdamse bedrijf, met meerdere locaties in Nederland, de das omgedaan.

De winkel opende in Utrecht in 2015 de deuren. Jong ontwerptalent, kunstenaars en andere creatieve ondernemers konden enkele vierkante meters huren bij de conceptstore om hun producten aan de man te brengen. Ook bracht Hutspot eigen collecties uit.

Een van de oprichters Reinier Bernaert laat weten het faillissement erg jammer te vinden: “We hadden natuurlijk in al die jaren iets moois opgebouwd. Hutspot moest het hebben van de fysieke winkels, we waren meer een experience store. In 2019 hadden we veel geïnvesteerd en in 2020 wilden we daar de vruchten van plukken. Maar toen kwam corona.”

Hutspot is begonnen in Amsterdam en heeft ook winkels in onder meer Breda en Rotterdam. De winkels waren al gesloten vanwege de lockdown. Er is een curator aangesteld om het failisement af te handelen. Het is nog niet bekend of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.