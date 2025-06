Daling leegstand binnenstad Utrecht stagneert

De jarenlange daling van leegstaande winkelpanden in de binnenstad van Utrecht is gestopt, de leegstand is vorig weer zelfs iets toegenomen. Het aantal passanten in de binnenstad is wel weer op het niveau van voor corona.

De leegstand in de binnenstad van Utrecht liep tot 2021 sterk op, waarna er verschillende maatregelen werden genomen en de daling werd ingezet. Maar deze trend zet niet door, zo laat de gemeente weten. Er staan nu iets meer dan 40 winkelpanden leeg.

Uit de passantentelling van Locatus blijkt dat voor corona (2019) 629.200 passanten per week de binnenstad bezochten. Door corona daalde dit scherp naar 372.100 in 2022. Inmiddels is dit in 2024 weer gestegen naar 617.000 passanten.

Soort winkels

De gemeente noemt wel enkele mogelijke redenen op waarom de binnenstad en de winkels veranderen: “In de afgelopen jaren is het winkelen blijvend veranderd; meer online, meer ondernemers die inspelen op goede service en bijzondere producten, meer op trends of juist op tijdelijk of goedkoop aanbod”

Ook het nieuwe Hoog Catharijne speelt een rol: “De vernieuwing en vergroting van Hoog Catharijne (HC) heeft een blijvende invloed op het historisch winkelcentrum. Het historische winkelhart heeft een ander profiel en kent een andere functiemix – meer horeca, meer bijzondere concepten en meer andere functies als musea, bibliotheek en bijvoorbeeld TivoliVredenburg.”

Uit de cijfers blijkt dat er sinds 2015 ook gewoonweg minder winkels in het winkelgebied zijn. Deze zijn de afgelopen jaren ingevuld met horeca, cultuur en diensten.