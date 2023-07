Dé Veterwinkel op de Springweg in Utrecht sluit de deuren: ‘We zijn uit ons jasje gegroeid’

Dé Veterwinkel op de Springweg gaat dicht. De winkel, die helemaal gericht is op schoenveters, is volgens eigenaar John Versteeg uit zijn jasje gegroeid. Vanaf 14 juli sluit de winkel de deuren. Versteeg gaat dan vanaf bedrijventerrein Nieuw Overvecht verder met de webshop.



Eigenaar John Versteeg was vijftien jaar in dienst bij de winkel van zijn vader, Schoenmakerij J.P. Versteeg, dat in 1918 werd opgericht en sinds 1938 op de Springweg zit. Toen zijn vader plotseling overleed, nam Versteeg de zaak in 2018 over. Dat was ook ongeveer het moment dat Versteeg besloot om de winkel voor te zetten als Dé Veterwinkel.



Meer dan vijfhonderd verschillende soorten schoenveters, verkoopt Versteeg in zijn winkel. DUIC ging in 2019 al eens langs bij de zaak van Versteeg. Hij gaf destijds al aan dat het grootste deel van de bestellingen online binnenkwam. De webshop is nu zo’n groot succes geworden dat de winkel uit zijn jasje is gegroeid. “De combinatie van winkel, productie, opslag en webshop is helaas niet meer mogelijk in ons pand op de Springweg”, laat Versteeg weten.

Dé Veterwinkel verhuist daarom naar een grotere ruimte op bedrijventerrein Nieuw Overvecht, waar de winkel nu ook al een externe opslag heeft. “Hier kunnen wij ons focussen op uitbreiding van ons assortiment en verdere groei van ons bedrijf.” Er komt dus een einde aan de 105 jaar dat de winkel op de Springweg zat. “Maar wij zullen onze klanten blijven bedienen via onze webshop Veters.nl.”