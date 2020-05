De Wijze Kater aan de Mariaplaats gaat weer open: ‘Het is een plek om te ontdekken en te ontmoeten’

De Wijze Kater aan de Mariaplaats gaat weer open. De zaak krijgt echter wel een nieuwe insteek. Zo wordt het een plek waar veel verschillende ondernemers hun spullen te koop aan kunnen bieden.

In september vorig jaar sloot Boekhandel De Wijze Kater na 32 jaar de deuren. De zaak was vooral gespecialiseerd in esoterische (spirituele) boeken. Toenmalig eigenaar Leo Spee gaf aan dat zijn winkel niet meer rendabel was.

Voor Denise Duvigneau, de huidige eigenaar van De Wijze Kater, kwam het nieuws als een schok. “Ik kende de winkel nog van de tijd toen ik in Utrecht woonde. Nadat ik was verhuisd naar een andere plek, bezocht ik de boekhandel altijd als ik weer in de stad was.”

Doorstart

Duvigneau besloot dan ook om de winkel over te nemen en een doorstart te maken. Tegelijkertijd realiseerde ze zich dat het niet makkelijk is om zo’n zaak overeind te houden. “In je eentje red je het niet, ik kan simpelweg niet alle lasten alleen dragen. Daarnaast wil ik andere mensen erbij hebben die mee willen denken.”

Het plan is daarom om de winkel op te delen in verschillende secties die vervolgens verhuurd worden. Op die manier kunnen ondernemers met bijvoorbeeld een webshop hun spullen ook op een fysieke plek te koop aanbieden.

Thema

Het thema van De Wijze Kater blijft wel nagenoeg hetzelfde. Er zal net als voorheen veel literatuur over spiritualiteit te vinden zijn. Ook kunnen mensen er volgens Duvigneau terecht voor bijvoorbeeld planten, bloemen, kruiden, thee, natuurlijke cosmetica, edelstenen, mineralen en kunst.

Ook wordt een deel van de zaak verbouwd tot horeca. Dit is alleen bedoeld voor mensen die een bezoek brengen aan de winkel en bijvoorbeeld een pas gekocht boek willen doornemen met een kopje koffie. “Het is een plek om te ontdekken en te ontmoeten.”

Historie

Momenteel wordt de zaak aan de Mariaplaats verbouwd. Duvigneau wil ervoor zorgen dat er meer licht in de winkel komt en ook dat historische aspecten van het pand zichtbaar worden. “Veel oude muren zaten verstopt achter stucwerk en die zijn nu weer te zien. Hiermee willen we de historie van het pand terugbrengen.”

Inmiddels is al zo’n 30 procent van de winkel verhuurd. Duvigneau is dus nog op zoek naar ondernemers die een deel van de zaak willen gebruiken. De opening staat halverwege juni gepland.