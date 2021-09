Donutketen Royal Donuts opent winkel aan de Lange Elisabethstraat in Utrecht

Donutketen Royal Donuts opent binnenkort de eerste winkel in Utrecht. Royal Donuts komt aan de Lange Elisabethstraat 32, in het pand waar voorheen Tele2 zat.

De winkel in Utrecht is 347 vierkante meter groot, waarvan 127 vierkante meter op de begane grond. Het wordt daarmee volgens Royal Donuts een van de grootste filialen van het bedrijf in Nederland.

Royal Donuts staat bekend om kleurrijke, versierde donuts en berlinerbollen, waarvan een groot deel veganistisch is. De winkel verkoopt donuts in tientallen smaken. Ook sociale media spelen een rol in het succes van de keten. “Consumenten, vooral de jongere generaties, vinden het leuk om foto’s van voedsel te posten dat er ‘mooi’ uitziet. Op die manier krijgen ze meestal veel likes van anderen die er graag naar kijken en het ook willen proberen.”

De Duitse franchiseformule heeft sinds vorig jaar ook winkels in Zwolle, Nijmegen, Arnhem en België. Naar eigen zeggen opent het bedrijf momenteel maandelijks zes winkels per maand in Europa.