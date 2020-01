Geen Jumbo Foodmarkt maar City-concept opent binnen paar maanden bij Hoog Catharijne

Binnen drie maanden wil Jumbo de deuren openen van een nieuwe vestiging bij Hoog Catharijne in het gebouw waar voorheen V&D en Hudson’s Bay zaten. Wel heeft het bedrijf besloten om geen Foodmarkt-locatie maar een City-vestiging te openen.



Het gerenoveerde gebouw langs de Catharijnesingel staat nu grotendeels leeg. Het pand is verbonden met winkelcentrum Hoog Catharijne en alleen Primark gebruikt nu een gedeelte van het grote pand. Vroeger zat V&D hier en onlangs vertrok Hudson’s Bay ook.

Jumbo had de opening van een winkel in dit pand al eerder aangekondigd. Het bedrijf neemt overigens niet intrek in de leegstaande ruimte van Hudson’s Bay.

Het supermarktconcern zou eerst van plan zijn geweest om een Jumbo Foodmarkt hier te openen, maar het bedrijf heeft besloten om een Jumbo City te starten.

Concepten

De supermarkt hanteert verschillende concepten voor haar winkels. Het City-concept wordt omgeschreven als een ‘stadse gemakswinkel’ voor binnenstadbewoners en -gebruikers. Jumbo beschrijft het zelf zo: “Zij kunnen voor hun dagelijkse boodschappen in de buurtwinkel terecht. Zowel food als non-food producten die voorzien in de dagelijkse behoeften zijn verkrijgbaar.”

Overigens is er, net zoals bij een Foodmarkt, wel veel aandacht voor verse maaltijden. “Klanten vinden er een ruim aanbod aan smakelijke en verse maaltijden die overeenstemmen met de eetmomenten van de dag. Zo komt de foodbeleving ook in deze winkels sterk naar voren.”

Naast de Jumbo City komt er ook een vestiging van La Place. De winkel moet in het eerste kwartaal van dit jaar opengaan.