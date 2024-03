Gemeente begrijpt wens bewoners tweede supermarkt Leidsche Rijn Centrum: ‘maar spelen meer belangen’

De gemeente Utrecht begrijpt de wens van bewoners en bezoekers voor een tweede supermarkt in Leidsche Rijn Centrum. Maar zegt daarbij dat er ook andere belangen meespelen die gewogen moeten worden.

Het winkelgebied Leidsche Rijn Centrum ligt het laatste jaar onder een vergrootglas, omdat het winkelhart te maken had met leegstand. De eigenaar van het winkelcentrum, ASR, ging daarom in overleg met de gemeente om het aanbod van winkels en horeca aan te passen. Er zijn namelijk in het verleden afspraken gemaakt tussen de gemeente en ASR over de branchering in het winkelhart. Door nieuwe gesprekken mogen er in ieder geval meer horeca en food-gerelateerde winkels komen.

Supermarkt

Een andere optie, het openen van een tweede supermarkt, gaat voorlopig nog niet gebeuren. De partijen spraken af dat dit mogelijk wordt als Leidsche Rijn minimaal 59.200 bewoners heeft. Dit is naar verwachting pas in 2030 het geval.

Dat er voorlopig geen supermarkt bij kan komen in Leidsche Rijn Centrum riep een hoop reacties op. Ook de politiek had vragen. UtrechtNu! klom in de pen en vroeg aan het college van B&W waarom er wordt vastgehouden aan ‘slechts één supermarkt’.

De gemeente laat weten: “We begrijpen de wens van de bewoners en bezoekers, en hun behoefte aan een tweede supermarkt ter aanvulling op de Jumbo Foodmarkt. Er spelen bij de afweging om hier op dit moment nog geen tweede supermarkt toe te staan echter meer belangen, die we ook waardevol vinden.”

Verspreid over stad

Er wordt benadrukt dat er ongeveer 100 supermarkten in Utrecht zijn, zo ‘redelijk gelijkmatig verspreid over de stad’. Als er op bepaalde plekken te veel aanbod van supermarkten is, gaat dat ten koste van supermarkten en winkelcentra op andere plekken. Dat wil de gemeente voorkomen. Ondernemers zouden zo beter een ‘goede boterham’ kunnen verdienen, waardoor winkelcentra juist aantrekkelijker blijken.

Zo meent de gemeente dat een tweede supermarkt in Leidsche Rijn Centrum mogelijk nadelige effecten kan hebben op andere winkelgebieden in Leidsche Rijn. Vlakbij zijn er nog een Jumbo en Lidl in Parkwijk en een Vomar, Aldi en Albert Heijn in Terwijde.