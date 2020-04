Gemeente roept Utrechtse supermarkten op om openingstijden tijdens Paasweekend te verruimen

De gemeente Utrecht roept supermarkten en andere winkeliers in de levensmiddelenbranche op om gebruik te maken van ruimere openingstijden tijdens het Paasweekend. Daarvoor worden nu sneller ontheffingen verleend. Zo kunnen de aantallen klanten beter over de dag verspreid worden.



Om in het paasweekend iedereen de gelegenheid te geven boodschappen te doen, kunnen supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche in Utrecht hun openingstijden voor zon- en feestdagen verruimen. De ondernemers kunnen een avondontheffing aanvragen zodat ze ook tussen 19.00 en 22.00 uur open kunnen zijn.

Utrechters kunnen in veel supermarkten al terecht op zon- en feestdagen van 10.00 tot 22.00 uur, omdat die winkels al een ontheffing hebben. De gemeente roept nu ook andere supermarkten en winkeliers in de levensmiddelenbranche op, om vooral gebruik te maken van de ruimere openingstijden. Bezoekersaantallen kunnen zich dan meer over de dag spreiden.

Uitzondering

Als winkeliers de ontheffing op Goede Vrijdag (10 april) al in willen laten gaan kunnen zij de aanvraag zo snel mogelijk indienen. Normaal duurt het een aantal weken voordat de ontheffing in kan gaan.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Voor nu maken we een uitzondering en stellen alles in het werk om de winkelier zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. De ontheffing geldt voor een langere periode, dus ook na de ‘corona-tijd’.”

Veel supermarkten en winkels in Utrecht hebben zelf al maatregelen genomen om bezoekersaantallen in de winkels te reguleren. Daarnaast zullen zij ook zorgen voor voldoende voorraad en een snelle aanvulling van de producten in de winkels.