Gratis tweedehands kleding shoppen op station Utrecht Centraal in strijd tegen fast fashion

Van 18 februari tot en met 1 maart 2025 kunnen reizigers op Utrecht Centraal gratis tweedehands kleding shoppen. Op het station, tussen spoor 18 en 19, opent dan de ‘Free Fashion pop-up store’. Het initiatief geeft gebruikte kleding een nieuw leven en moet op die manier bijdragen aan een duurzamere wereld.

“Nieuwe kleding maken kost veel energie en water. Door minder nieuwe kleren te kopen, en kleding die je al hebt vaker te dragen of te delen, maak je direct een positieve impact”, zegt medeoprichter Dieuwertje Vorstenbosch. “Free Fashion laat zien dat er al genoeg leuke kleding is, en deelt pre-loved items gratis uit via mobiele kledingrekken en pop-up-stores.”

Hoe werkt het?

Bezoekers ontvangen drie coupons, waarmee zij die gratis kledingstukken kunnen meenemen. De pop-up store wordt gerund door vrijwilligers, die tegelijk informeren over de impact van de mode-industrie en het belang van hergebruik.

Daarnaast zijn er stylisten aanwezig die helpen bij het samenstellen van outfits en advies geven over een duurzamere garderobe. Kleding die niet meer gedragen wordt kan ingeleverd worden bij de winkel.



Stylist Janneke Cloosterman benadrukt het belang van bewuste keuzes in mode: “Veel mensen dragen slechts 20 tot 30 procent van hun kleding. Door je eigen kledingstijl te ontwikkelen, slim te combineren en gerichter te kiezen, verminder je je fashion footprint en creëer je een overzichtelijke garderobe die goed bij je past.” De Free Fashion Pop-Up Shop is dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur.