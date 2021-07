HEMA opent volgende maand een nieuwe zaak in Winkelcentrum De Gaard in Utrecht

HEMA opent donderdag 19 augustus een nieuwe zaak in winkelcentrum De Gaard in Utrecht. Het wordt daarmee de tiende vestiging van de keten in de stad.

HEMA heeft voor deze plek gekozen omdat er in dit gebied van Utrecht een vestiging ontbrak. De nieuwe zaak is 388 vierkante meter groot en is naar eigen zeggen ingericht ‘volgens het nieuwste HEMA-winkelconcept’. “Het is vooral de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels die bij klanten in het oog springen”, aldus HEMA.

Winkelcentrum De Gaard is onlangs verbouwd. Er zijn onder meer winkelruimtes, voorzieningen, woningen en horeca toegevoegd. Deze nieuwe uitstraling heeft ook meegespeeld in de overweging van HEMA om een zaak in het winkelcentrum te openen.

In april van dit jaar werd bekend supermarktketen Jumbo een nieuwe vestiging ging openen in het voormalige HEMA-pand aan de Nachtegaalstraat. HEMA verhuisde op zijn beurt naar een kleinere winkel iets verderop in de straat.