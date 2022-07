Home Concept Store van H&M opent deuren in Hoog Catharijne in Utrecht

Het Zweedse Hennes & Mauritz opent deze zaterdag een zogenoemde Home Concept Store in Hoog Catharijne in Utrecht. In plaats van kleding, waar het modebedrijf vooral om bekend staat, worden in deze winkel allerlei producten verkocht om het huis mee aan te kleden.

Het is de derde winkel in zijn soort die H&M in Nederland opent en de eerste in Utrecht. De zaak is te vinden naast de Lego Store in winkelcentrum Hoog Catharijne en beslaat 539 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen.

“Van de woonkamer, slaapkamer en keuken tot de kinderkamer en alle ruimtes daartussenin; de nieuwe H&M HOME Concept store biedt alles wat je nodig hebt om een modern en persoonlijk interieur te creëren”, is te lezen in een persbericht van Hennes & Mauritz. In de conceptwinkel kunnen bezoekers terecht voor interieur- en lifestyle-artikelen, zoals spiegels, servies, sierkussens en klein meubilair.

Ter gelegenheid van de opening is er tot 22 juli een samenwerking met Studio hARTe, waar handgemaakte kunstwerken en posters in gelimiteerde oplage verkrijgbaar zijn. “Verder kunnen klanten tijdens het openingsweekend op 16 en 17 juli profiteren van een speciale kortingsactie, houtwerk in-store laten graveren en gebruik maken van een borduurservice”, aldus H&M.