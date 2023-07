Ierse keten Smyths Toys opent grote speelgoedwinkel in Hoog Catharijne in Utrecht

De Ierse keten Smyths Toys heeft een grote speelgoedwinkel geopend in Hoog Catharijne in Utrecht. Naast speelgoed worden er ook autostoeltjes, kinderwagens, fietsen en andere producten voor baby’s en kinderen verkocht. Het is de derde zaak in Nederland van het bedrijf.

De keten van speelgoedwinkels kondigde een aantal jaren geleden aan naar Nederland te willen komen. Ondertussen zijn er al winkels geopend in Rotterdam en in Amsterdam. De winkel in Utrecht is zo’n 2000 vierkante meter groot. Op 21 juli is de officiële opening maar donderdag konden klanten er al terecht.

Het van oorsprong Ierse bedrijf heeft meer dan 200 vestigingen in meerdere Europese landen. Lang ging het niet goed met speelgoedzaken in Nederland, maar de laatste tijd lijkt het beter te gaan, schreef het platform De Ondernemer al naar aanleiding van de komst van Smyths naar Nederland. Het platform sprak zelfs over een ‘heropstand van speelgoedwinkels’. De multinational Smyths had in boekjaar 2021 22 475 miljoen euro winst op een omzet van bijna 1,5 miljard. Dus er valt zeker wat te verdienen met speelgoed.