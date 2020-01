Jumbo bij Hoog Catharijne opent op 12 februari

Jumbo opent op woensdag 12 februari de deuren van de nieuwe Jumbo City winkel aan de Rijnkade bij Hoog Catharijne in Utrecht. De winkel gaat de dagelijkse boodschappen verkopen en richt zich daarnaast op verse producten voor onderweg of thuis.

De Jumbo-winkel is al lang geleden aangekondigd en komt in hetzelfde pand als de Primark en waar voorheen V&D en Hudson’s Bay zaten.

Filiaalmanager Rob Sillen is trots op de nieuwe winkel en kijkt uit naar de opening. “Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners en passanten van Utrecht de beste food- en winkelbeleving te bieden. Zij kunnen bij ons terecht voor zowel vers bereide producten én de dagelijkse boodschappen, een mooie combinatie.”

De winkel combineert elementen van de reguliere Jumbo-winkels, Foodmarkt en van restaurantketen La Place. Ze gaan ruim 13.000 artikelen verkopen. Dat zijn dus de dagelijkse boodschappen maar ook verse maaltijden.

Thuisbezorgd

In navolging van de pilot met het thuisbezorgen van maaltijden en dranken in samenwerking met bestelwebsite Thuisbezorgd.nl gaat Jumbo ook aan huis en op het werk leveren vanuit Jumbo City Utrecht.

“We zijn verheugd met de nieuwe Jumbo City in Utrecht”, vertelt Colette Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo. “Na de gemakswinkels in Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch is dit de volgende Jumbo City van het land.” De winkel gaat op 12 februari om 11.00 uur open.