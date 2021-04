Jumbo opent nieuwe supermarkt aan Nachtegaalstraat in pand HEMA

Supermarktketen Jumbo opent op 16 juni een nieuwe winkel aan de Utrechtse Nachtegaalstraat in het pand waar nu de Hema gevestigd is. Hema verhuist op zijn beurt naar het pand aan de Nachtegaalstraat 82.

Jumbo en Hema hebben in 2019 een overeenkomst gesloten. Beide bedrijven zijn een samenwerking aangegaan, waarin onder andere is afgesproken dat in alle supermarkten van Jumbo een schap van Hema komt.

“In ruil daarvoor zijn wij gaan kijken naar de filialen die voor ons te groot zijn geworden. Vanwege de huidige distributie hebben we niet meer heel veel magazijnruimte nodig. We kijken dus of we van pand kunnen ruilen, of dat we een nieuwe vestiging in de buurt openen”, zegt Frederike van Urk, woordvoerder bij Hema.

City

Dat is nu wat er gaat gebeuren aan de Nachtegaalstraat. In juni opent Jumbo een zogenoemde City-winkel in het huidige pand van Hema. “Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners en passanten van Utrecht de beste food- en winkelbeleving te bieden. Zij kunnen bij ons terecht voor hun snelle dagelijkse boodschap”, aldus filiaalmanager van de nieuwe vestiging Elise van Eck.

Met de opening van de nieuwe supermarkt telt Utrecht straks vier Jumbo City-winkels. Ook op het Vredenburg opent binnenkort een vestiging.

Hema

Hema verhuist op een gegeven moment naar de Nachtegaalstraat 82. Daar zijn ook al verschillende vergunningen voor aangevraagd. Wanneer deze vestiging de deuren opent is nog niet bekend.